Barcellona Pozzo di Gotto: 43enne indagata per stalking ed estorsione contro l’ex marito poliziotto

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., nei confronti di una 43enne residente in città, indagata per i reati di stalking ed estorsione ai danni dell’ex marito, un agente della Polizia di Stato.

La donna, difesa dall’avvocato Fabio Marchetta, è stata sottoposta alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri, ovunque si trovi la vittima. Le è inoltre vietato comunicare con l’ex coniuge attraverso qualsiasi mezzo, inclusi chat, messaggistica istantanea e strumenti telematici.

Minacce, pedinamenti e violenze psicologiche: i dettagli delle accuse

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, la donna non avrebbe accettato la fine del matrimonio e avrebbe attuato una condotta persecutoria fatta di telefonate continue, anche notturne, appostamenti sotto casa e nei pressi del luogo di lavoro dell’ex, pedinamenti ossessivi, aggressioni verbali e minacce di morte.

Tra le frasi minacciose riportate nel fascicolo d’indagine compaiono espressioni gravi come:

“Ti ammazzo”, “Ti auguro ogni malattia”, “Alla prossima curva non arrivi”, “Ti scanno, mi fermo solo quando vedo il sangue, sbirro di m…”.

In una circostanza, la donna avrebbe impugnato un coltello, mimando il gesto di colpire l’ex alla schiena. In altre occasioni si sarebbe invece appostata davanti all’abitazione della vittima, ostruendo l’uscita con la propria auto e costringendo l’uomo a consegnarle somme di denaro per potersi allontanare: da qui anche la contestazione del reato di estorsione.

Precedenti giudiziari della coppia

Non è la prima volta che la coppia finisce al centro della cronaca giudiziaria. Due anni fa, l’uomo aveva denunciato la moglie per maltrattamenti aggravati in famiglia, anche nei confronti dei figli minori.

In quel caso, il processo si concluse con l’assoluzione dall’accusa di maltrattamenti, mentre la donna fu condannata a pochi mesi di reclusione per lesioni personali.

Interrogatorio di garanzia davanti al GIP

La 43enne dovrà ora comparire davanti al GIP per l’interrogatorio di garanzia, assistita dal suo legale di fiducia, avv. Fabio Marchetta, durante il quale potrà fornire la propria versione dei fatti.