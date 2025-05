L’Orsa Basket Barcellona conquista il titolo di Campione regionale under 14. L’ambito traguardo arriva dopo la vittoria decisiva di stasera al PalAlberti nella finalissima contro il Basket Giarre. La squadra di coach Peppe Pirri per il secondo anno consecutivo si è qualificata alla Final four regionale, che quest’anno si è svolta nella città del Longano, dove gli orsacchiotti sono riusciti a conquistare il podio più alto.