Santa Lucia: la conferenza per i 40 anni dalla tragedia dell’Heysel

In occasione del 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, il club Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela organizza una conferenza-dibattito oggi, 29 maggio, alle ore 19:00 presso la sede JOFC “Gaetano Scirea” in Via Milite Ignoto.

Le parole del Club:

Doveva essere un momento di festa, di attesa, di tensione sportiva. Si è trasformato in tragedia. Trentanove persone innocenti quella sera persero la vita. Trentanove famiglie furono segnate per sempre da un dolore che non riusciamo neanche ad immaginare. Quanto accadde quella sera è scolpito nella memoria di ogni tifoso. Di coloro che erano presenti a Bruxelles, di chi era seduto davanti alla tv, anche di chi allora era troppo giovane o magari non era ancora nato.

Per onorare la loro memoria, il Club organizza la conferenza-dibattito “𝗣𝗘𝗥 𝗡𝗢𝗡 𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗟’𝗛𝗘𝗬𝗦𝗘𝗟”. Al termine, verrà scoperta una targa commemorativa all’interno del Club.

Interverranno:

On. Matteo Sciotto (Sindaco di Santa Lucia del Mela);

Benedetto Merulla (Presidente JOFC G. Scirea);

Benedetto Orti Tullo (Direttore 98zero);

Angelo Siracusa (Socio fondatore e presente all’Heysel).