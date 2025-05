Pietro Grasso e Giuseppe Verzera si raccontano a Rodì Milici

Uno spaccato di umanità, intriso di legalità, battaglie e fuga dalla morte: a questo ha assistito ieri pomeriggio la cittadina di Rodì Milici che in Biblioteca “Stefano Germanò” ha ospitato l’ex Procuratore Nazionale Antimafia ed ex Presidente del Senato Pietro Grasso.

Al tavolo, anche il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera in un incontro davanti a una sala gremita per la presentazione del libro Scintille per la scuola. Legalità e cittadinanza. Parole e immagini.

L’evento, promosso dal Comune di Rodi Milici in collaborazione con la Demea Eventi Culturali e con il supporto del nostro giornale, si è svolto nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della cultura della legalità tra i giovani e la cittadinanza e ha visto la presenza di tutte le autorità civili e militari dell’hinterland.

Dialogo sulla legalità: ospiti e interventi istituzionali

A moderare l’incontro e dialogare con gli ospiti è stata la giornalista Cristina Saja. Un confronto ricco di riflessioni sul ruolo delle istituzioni nella tutela della giustizia e il racconto di aneddoti di particolare rilievo per chi, come il dott. Verzera ha avuto la fortuna di conoscere Giovanni Falcone e per chi, come Grasso, ha lavorato fianco a fianco durante gli anni del maxiprocesso e fino alla Strage di Capaci prima e alla Strage di Via D’Amelio dopo.

I saluti istituzionali sono stati affidati al Sindaco di Rodi Milici, Eugenio Aliberti e all’Assessore alla Cultura, Sabrina Coppolino, che hanno ribadito l’importanza di coinvolgere la scuola e le famiglie in un percorso condiviso di educazione alla legalità e alla cultura in generale.

Un libro pensato per la scuola, ma rivolto a tutti

Nel suo intervento, Pietro Grasso ha raccontato la genesi della Fondazione “Scintille” e del libro Scintille per la scuola, pensato per avvicinare i più giovani ai valori della giustizia, della responsabilità civica e dell’impegno contro le mafie. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, accompagnato da illustrazioni evocative, l’ex magistrato propone un percorso educativo fatto di storie, volti e testimonianze, per accendere nei ragazzi quella “scintilla” di consapevolezza e partecipazione attiva. Nell’ottica di come la legalità non si imponga, ma si insegni, Grasso prova continuamente a trovare nuovi linguaggi: dalla carta stampata, al web, dal fumetto al podcast sono tantissimi i progetti in itinere e altrettante le storie e le sfaccettature del crimine e del malaffare che racconta attraverso i suoi scritti che prendono vita grazie alla Fondazione da lui creata.

Un messaggio forte per il futuro

L’incontro si è trasformato in un vero e proprio momento di educazione civica collettiva, durante il quale è emerso come la legalità non sia solo un concetto astratto, ma un comportamento quotidiano, una scelta costante a favore della verità, della solidarietà e della giustizia. Non serve un confine tra paura e coraggio, ma la responsabilità delle proprie azioni.

Seguirà approfondimento video e interviste ai protagonisti del salotto letterario, grazie al contributo dello studio fotografico di Peppe Gitto e del suo staff.