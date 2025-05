Oggi e domani al PalAlberti Final Four under 14 per l’Or.Sa. Basket Barcellona

Oggi 29 maggio e domani 30 maggio il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto sarà teatro della Final Four che assegnerà il titolo regionale Under 14 di pallacanestro maschile. A fronteggiarsi sul parquet della città del Longano ci saranno i padroni di casa dell’Or.Sa. Basket Barcellona, il Basket Giarre, l’Happy Basket Palermo e l’Olympia Basket Comiso.

La manifestazione prevede nella giornata di oggi lo svolgimento delle due semifinali, nello specifico alle ore 17:30 si disputerà il match tra Giarre e Palermo e a seguire alle ore 19:30 quello tra l’Orsa e Comiso. Nella giornata di venerdì 30 saranno invece previste alle ore 16 la finale terzo-quarto posto tra le due perdenti e alle ore 18 la finalissima tra le due vincenti che si contenderanno il titolo regionale di categoria.

L’Or.Sa. Basket ha raggiunto queste Finali dopo aver disputato e vinto con merito il girone provinciale messinese (con ben diciassette vittorie su diciotto gare disputate) e lo spareggio successivo svoltosi a Bagheria contro Ribera.

Il capo allenatore, coach Peppe Pirri, ha commentato così il raggiungimento delle Final:”Siamo felici di essere per il secondo anno consecutivo alle finali regionali, ciò significa che il progetto giovanile dell’Orsa sta seguendo il suo percorso di serietà. Questa manifestazione ci inorgoglisce e sono sicuro che sarà all’insegna del divertimento e dei valori sportivi”. Anche il dirigente accompagnatore Angelo Orlando è soddisfatto del risultato raggiunto dagli orsacchiotti e si è soffermato anche sulla decisione della società salesiana di organizzare una “maccheronata” con tutte le squadre partecipanti alle Final in un clima all’insegna del divertimento e dei valori sani dello sport:”È un grande orgoglio per tutta l’Or.Sa. Basket e per i nostri ragazzi essere qualificati per il secondo anno consecutivo alla Final Four regionale. Siamo emozionati e orgogliosi di ospitare questa manifestazione al PalAlberti. Non possiamo che ringraziare coach Peppe Pirri e tutto lo staff tecnico giovanile per il notevole percorso di crescita che i nostri ragazzi stanno affrontando. Auspichiamo che queste finali possano essere un momento di amicizia e aggregazione. Proprio per questo abbiamo anche organizzato giovedì sera un momento conviviale a base di maccheroni con tutte le squadre e gli appassionati che prenderanno parte a questa manifestazione”.