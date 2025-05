Gigliopoli organizza il “Chi va piano Fest 2025”

Tutto pronto per il “Chi va piano Fest 2025”: un weekend per ritrovare il tempo delle relazioni, del pensiero e della lentezza consapevole.

Torna a Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati, il Chi Va Piano Fest, un evento che negli anni ha saputo costruire una comunità fatta di ascolto, cura e visioni condivise. Organizzato dall’Associazione Il Giglio in partenariato con la Fondazione Barone Lucifero, il festival si svolgerà sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025, in Contrada Sant’Antonio, a Capo Milazzo.

Il programma si snoda tra pratiche di benessere, talk su temi sociali e ambientali, laboratori esperienziali, spettacoli e attività per bambini, con la presenza di esperti, educatori, terapeuti, attivisti e artisti.

Benessere e consapevolezza

Ogni giornata si aprirà con pratiche come yoga, bagni di gong, laboratori di canto olistico e percorsi di naturopatia, pensati per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente. Attività guidate da professionisti come Antonio Saya, Maria Cristina Saija, Andrea Sturniolo ed Elena Giorgianni.

Talk e dibattiti per un futuro sostenibile

Al centro del festival, una ricca sezione di talk dedicati a Costituzione, giustizia sociale, ambiente, salute e geopolitica, con ospiti come Eva Polare, Emiliano Cottini, Gabriele Cammarata, Salvo Sciotto, Alessandro Perlonga, Renato Accorinti e Movilife Project.

Sabato alle 18.30, da non perdere la tavola rotonda: “Chi Va Piano Fest… Quale filosofia comune?”, un momento collettivo per condividere idee e visioni.

Esperienze e laboratori

Tra i momenti più partecipativi del festival, i laboratori di fermentazione naturale e cucina vegana, condotti da Vegetalè, Enzo Scaffidi e Melania Currò, offriranno ai partecipanti un modo concreto per coniugare alimentazione sana e rispetto per l’ambiente.

Domenica, spazio anche alla mindfulness e alla pratica dello Shiatsu, con incontri guidati da Gemma Farsaci e G. Orlando.

Attività per famiglie e bambini

L’area “Gigliopoli” ospiterà un programma pensato per i più piccoli, con giocoleria, yoga per bambini, racconti sotto la tenda e giochi di comunità, per promuovere l’educazione lenta, il gioco cooperativo e la fantasia.

Evento speciale: proiezione del documentario “Walk With Me”

Domenica 1° giugno, ore 20:00

La serata conclusiva del Chi Va Piano Fest sarà impreziosita dalla proiezione del documentario “Walk With Me”, diretto da Marc J. Francis e Max Pugh, con la voce narrante di Benedict Cumberbatch. Il film segue la vita quotidiana dei monaci e delle monache del Plum Village, la comunità fondata dal maestro zen Thích Nhất Hạnh, esplorando la pratica della presenza mentale, la meditazione camminata e il silenzio come via di trasformazione.

Una narrazione delicata e potente, che invita a rallentare, ascoltare e guardare la vita con occhi nuovi. Un’opera d’arte che incarna perfettamente lo spirito del festival e ne rappresenta il momento culminante, da vivere in raccoglimento collettivo.

Durante entrambe le giornate sarà presente: