A Castroreale Andrea Italiano con “Giovan Simone Comandè e altri pittori messinesi tra Cinquecento e Seicento”

Domenica 1 giugno 2025, alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Peculio a Castroreale, si svolgerà un evento, organizzato dal Comune di Castroreale in collaborazione con la Pro Loco “Artemisia”, durante il quale Andrea Italiano presenterà il suo saggio “Giovan Simone Comandè e altri pittori messinesi tra Cinquecento e Seicento”.

Al termine della presentazione sarà possibile visitare le opere del pittore seicentesco Giuseppe Bonfiglio.

Il contenuto del saggio

Il libro scandaglia il periodo tra Cinquecento e Seicento, attraverso il trascolorare di due diverse idee di pittura. Agli estremi Antonio Catalano l’Antico e Michelangelo Merisi da Caravaggio, al centro Filippo Paladini, nativo di Firenze ma che portò la sua parabola artistica in Sicilia. Il focus di Italiano si concentra, in modo particolare, sul fenomeno di Messina e sui risultati sulla pittura messinese che lo scontro di questi estremi produsse. Si analizzano i casi di alcuni pittori poco o per nulla conosciuti, a partire da Giovan Simone Comandè, oggi conosciuto solo per una serie di opere conservate nel museo di Messina ma definito da Francesco Susinno “ristauratore e fondatore della nuova scuola tra noi, la quale con tante squisite produzioni ha formato e formerà per lunghi secoli la sua gloria e quella della sua patria”.