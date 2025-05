Venerdì 30 maggio nei Giardini dell’Oasi la rappresentazione della piece teatrale “Itria e Longano”

Venerdì sera 30 maggio alle 20.30 nei Giardini dell’Oasi sarà rappresentata la piece di teatro popolare “Itria e Longano”.

“Un ulteriore sforzo associativo della ‘Genius Loci’ – afferma il presidente Bernardo Dell’Aglio – per mettere al centro la cura e la tutela di un luogo culturale e sociale come i ‘Giardini Oasi’ da tempo ormai abbandonato a sé stesso e per regalare ai barcellonesi e ai pozzogottesi una serata ‘diversa’ di emozioni e ricordi, lontana dallo schermo dei propri cellulari”.

“Il testo è stato da me scritto e ideato – conclude Dell’Aglio – per i ragazzi, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la storia e le tradizioni culturali della propria città. Il fine principale è quindi quello di portarlo nelle scuole. Per questo mi appello ai dirigenti scolastici affinché sposino questo progetto”.