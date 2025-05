Messina, viola la sorveglianza speciale: 23enne arrestato dai Carabinieri mentre passeggia in città

Un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro per aver violato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il ragazzo, messinese, era sottoposto alla misura di prevenzione a seguito di una proposta avanzata dai Carabinieri per i suoi numerosi precedenti penali, tra cui reati in materia di stupefacenti ed evasione durante i domiciliari.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari lo hanno sorpreso a circolare liberamente per le vie cittadine, nonostante l’obbligo di restare presso la propria abitazione in una determinata fascia oraria. Fermato e identificato, è stato condotto in caserma e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Controlli serrati nel territorio: 6 arresti in una settimana

L’arresto si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina. Nell’ultima settimana, infatti, sono stati arrestati sei soggetti, tutti messinesi:

5 destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere

1 sottoposto agli arresti domiciliari

Tre dei provvedimenti sono scaturiti da richieste di aggravamento di misure preesistenti, mentre gli altri tre riguardano condanne definitive per reati contro il patrimonio e spaccio di droga.