Messina, arrestato 38enne per coltivazione e spaccio di marijuana: sequestrati oltre 2 chili di droga

Nell’ambito di mirati servizi antidroga a Messina, disposti dal Questore Annino Gargano, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente in città, colto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato al termine di una perquisizione domiciliare, condotta dagli agenti delle Volanti, dopo un’attività di monitoraggio del territorio che aveva portato a sospettare un traffico illecito di droga nell’abitazione dell’uomo.

All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato circa 820 grammi di marijuana già essiccata, 12 piante di marijuana dal peso complessivo di oltre 1,6 chili, oltre a strumenti presumibilmente utilizzati per la coltivazione indoor e il confezionamento delle dosi pronte per lo spaccio.

L’uomo è stato arrestato per droga a Messina e, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato di Messina nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza del territorio.