Sede INPS: la sede verrà definita nel corso della prossima settimana

Nonostante la chiusura della sede fisica INPS di Barcellona Pozzo di Gotto prevista per il 1° giugno 2025, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, conferma il mantenimento di un presidio istituzionale dell’INPS sul territorio comunale. La decisione arriva a seguito di un importante incontro tenutosi a Roma con la Direzione Generale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, nel corso del quale è stata ribadita una piena e condivisa sinergia istituzionale tra il Comune e l’INPS oggi ribadita e confermata dal primo cittadino.

Un presidio INPS stabile per Barcellona PG: i servizi restano e si ampliano

“Abbiamo raggiunto alla fine di febbraio un accordo con i vertici nazionali e regionali dell’INPS – dichiara il sindaco Pinuccio Calabrò – per mantenere un presidio INPS istituzionale nel territorio comunale, che continui la storica e consolidata presenza del personale al servizio della nostra comunità. Il Direttore Generale e il Direttore Regionale dell’Istituto hanno manifestato piena disponibilità a creare sportelli dedicati non solo ai servizi previdenziali e sociali tradizionali, ma anche a progetti sperimentali rivolti ai cittadini più fragili e alle emergenze sociali del territorio. Quindi confermo, ancora una volta, che non solo il servizio rimane ma stiamo lavorando affinchè venga implementato”.

Sportelli sperimentali per i cittadini più fragili

Tra le novità, è prevista l’attivazione di:

uno sportello dedicato al progetto “INPS per tutti” , rivolto a persone in difficoltà economica e sociale;

un servizio di consulenza per donne vittime di violenza , per facilitare l’accesso alle misure di tutela e sostegno economico;

attività per l’inclusione lavorativa dei soggetti fragili ;

progetti di educazione previdenziale per i giovani, utili a preparare le nuove generazioni all’ingresso nel mondo del lavoro.

Il Comune mette a disposizione locali per il nuovo Punto INPS

Per rendere possibile l’attivazione dei nuovi servizi, il Comune si è impegnato a mettere a disposizione locali idonei, senza costi per l’Istituto. In questi giorni si sta definendo la collocazione più opportuna all’interno della struttura municipale, come richiesto dalla Direzione Regionale dell’INPS.

Martedì è previsto un sopralluogo da parte di un tecnico INPS Sicilia incaricato dal dirigente dott. Saltalamacchia, per individuare la sede più adatta all’apertura del nuovo Punto INPS a Barcellona Pozzo di Gotto. “La scelta definitiva sarà ufficializzata nel corso della prossima settimana stessa”- ha annunciato l’avv. Calabrò.

Un impegno concreto per il diritto ai servizi

L’Amministrazione comunale prosegue quindi il dialogo istituzionale con la Direzione INPS per garantire continuità nei servizi e rafforzare la presenza dell’Istituto sul territorio, dimostrando che la chiusura della sede fisica non coincide con l’interruzione dei servizi. Al contrario, si punta a rafforzare e modernizzare l’offerta grazie a uno sportello di nuova generazione, più vicino alle esigenze della comunità.

Il sindaco ha anche voluto rispondere alle polemiche politiche sollevate in questi giorni: