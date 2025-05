“Per la verità. Perché non accada mai più”: 52 minuti senza cure. La denuncia di un sistema che ha fallito

Il 118 non può continuare a funzionare come un servizio taxi.

Di fronte a una voce che annuncia al telefono l’agonia di un uomo in posizione fetale, riverso a terra e agonizzante, la priorità deve essere una sola: reperire un’ambulanza con medico a bordo, intervenire subito, salvare una vita.

Ma per il nostro Direttore, questo non è accaduto.

Alle 18:33 viene effettuata la chiamata al 118. Dopo 38 minuti di attesa, arriva un’ambulanza senza medico a bordo. Altri 7 minuti si perdono nel tragitto dal Teatro Trifiletti di Milazzo verso il Pronto Soccorso. Alle 19:11, il paziente arriva in arresto cardiocircolatorio.

Eppure, nonostante fosse in pericolo di vita, passano altri 7 minuti prima che vengano avviate le manovre rianimatorie.

In totale, 52 minuti: un’eternità che ha segnato la fine di una vita e l’inizio di troppe domande.

Una sequenza di errori, omissioni, silenzi

In quei minuti disperati:

Non viene effettuato alcun esame diagnostico , sebbene disposto dal personale sanitario.

Il paziente non viene preso immediatamente in carico all’arrivo in ospedale.

Nella cartella clinica non viene indicata la causa dell’arresto, né documentato alcun tentativo di diagnostica.

La moglie, già spezzata dal dolore, non viene mai accolta né informata da un medico. Quando, per la seconda volta, entra nel pronto soccorso, si trova davanti il corpo del marito, nudo, su una barella gelida e senza nemmeno un lenzuolo che lo copra. La sua dignità è stata distrutta. Nessun rispetto per il dolore della moglie che ha in mente quell’ultimo frame dell’amore di una vita.

52 minuti di silenzio medico: possono essere stati fatali?

La risposta è nelle linee guida italiane. Il Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 e le Raccomandazioni n. 15 del Ministero parlano chiaro: la tempestività nella presa in carico del paziente in emergenza è determinante per la sopravvivenza. Ogni minuto perso in caso di arresto cardiaco abbassa del 7-10% la possibilità di sopravvivenza. Dopo 10 minuti, senza intervento, il danno cerebrale è irreversibile.

In questo caso, sono passati 52 minuti. Cinquantadue.

Non è un caso. È un sistema che non funziona. E va detto!

Se chiami il 118 e ricevi un mezzo senza medico, se arrivi al pronto soccorso e non sei preso in carico tempestivamente, non è una fatalità. È un fallimento sistemico. Non possiamo più far finta che sia normale.

Quello che è accaduto al nostro Direttore, e a tanti altri prima di lui, non è una tragedia inevitabile, ma il frutto di scelte, tagli, ritardi e mancanze. È il risultato di un sistema di emergenza-urgenza fragile, inefficiente, lontano dalle reali necessità dei cittadini. Non è un sistema paziento-centrico, non è un presidio di emergenza-urgenza, non è nemmeno umanità.

La nostra battaglia continua. Per la verità. Perché non accada mai più.

Non vogliamo che la morte del nostro Direttore sia archiviata come una delle tante. Così come non lo avrebbe accettato Giuseppe Puliafito, non accetteremo che venga messa a tacere un’enorme e incolmabile mancanza di quel diritto di uguaglianza sostanziale che riguarda anche l’esplicita e sacrosanta applicazione del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, che presuppone l’obbedienza anche all’art. 2 della Costituzione.

Chiediamo risposte, trasparenza, responsabilità.

E chiediamo un impegno immediato delle istituzioni per garantire:

Ambulanze medicalizzate su tutto il territorio: delle convenzioni che prendano in considerazione la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza e mandino mezzi prossimi e non a chilometri e chilometri di distanza;

Tempi certi di intervento e formazione del personale apposita ;

Presa in carico immediata nei pronto soccorso con incremento di personale medico ;

dialogo chiaro, trasparente e tempestivo con i familiari del paziente da parte di medici e non professionisti sanitari e affini non formati alla consapevolezza di cosa sta accadendo e non pronti a dare informazioni di un certo tipo;

e non professionisti sanitari e affini non formati alla consapevolezza di cosa sta accadendo e non pronti a dare informazioni di un certo tipo; Rispetto per i pazienti e per i familiari, anche nel momento più doloroso.

Questa è una denuncia pubblica, civile, ma ferma, a un sistema che ha fallito. Lo gridiamo con dolore, ma anche con determinazione: basta silenzi. Basta ritardi. Basta morti evitabili.

Non sappiamo e non vogliamo pensare che la morte di Giuseppe potesse essere evitabile, la fede che abitava in lui e che condividiamo ci porta a pensare alla chiamata del Signore, ma non riusciamo a darci pace, pensando che quella sua richiesta di aiuto e consapevolezza degli ultimi attimi della sua esistenza “Aiutatemi, sto morendo” sia rimasta inascoltata e che, intervenendo, magari, sarebbe riuscito a morire senza la paura e lo smarrimento di chi non riesce a salutare per l’ultima volta la sua famiglia.