Milazzo, paziente si risveglia dal coma e fugge nudo dall’ospedale: ritrovato ore dopo dalle forze dell’ordine

Sta facendo il giro del web una notizia che sa di incredibile ma che è accaduta davvero.

Momenti di forte tensione all’ospedale di Milazzo, dove un paziente in coma si è improvvisamente risvegliato e, in evidente stato confusionale, ha lasciato la struttura completamente nudo. Il caso ha immediatamente mobilitato forze dell’ordine e personale sanitario, culminando nel ritrovamento dell’uomo alcune ore dopo, in una zona periferica della città.

Secondo fonti ospedaliere, l’uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione. Dopo essersi ripreso dal coma, ha eluso il controllo medico e si è allontanato dall’edificio senza vestiti né assistenza. Il personale si è accorto dell’assenza pochi minuti dopo e ha lanciato l’allarme.

Subito è scattata una massiccia operazione di ricerca. La Polizia di Stato ha setacciato la zona, fino a intercettare il paziente in stato confusionale, lontano dall’ospedale. L’uomo è stato quindi ricondotto in sicurezza presso la struttura sanitaria per ulteriori accertamenti medici.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza interna dell’ospedale di Milazzo, in particolare per quanto riguarda i protocolli di sorveglianza nei confronti dei pazienti in condizioni critiche. L’ASP di Messina avrebbe già avviato un’indagine interna per fare luce su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Il caso insolito è subito diventato virale sui social, mettendo in evidenza la necessità di rafforzare le misure di controllo nei reparti più delicati e garantire una maggiore tutela dei pazienti e del personale.