Milazzo, a Palazzo D’Amico l’evento di presentazione del libro “Online! – Guida ai rischi del web”

“…attraente come il mare, vasto come il mare con il suo fascino e anche qualche pericolo che sarebbe bene conoscere e di cui sarebbe opportuno avere consapevolezza…”

Lunedì 26 maggio, alle ore 17:30 presso la Sala Nobile di Palazzo D’Amico, si terrà l’evento di presentazione del libro “Online! – Guida ai rischi del web” scritto da Luca Volpe.

L’evento, moderato dall’Avv. Giancarlo Orlando, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Milazzo Dott. Giuseppe Midili. A seguire, dialogheranno con l’autore la Dott.ssa Lucia Scolaro, Dirigente Scolastica dell’I.C. Statale “Tusa-Mistretta”; la Prof.ssa Maria Grazia Caliri; la Dott.ssa Elisa Ruggeri, Psicologa-Psicoterapeuta e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Messina; la Dott.ssa Maria Rotuletti, Presidente Associazione “Città invisibili” e l’Avv. Elisa Miceli, Book blogger fondatrice della pagina Instagram di divulgazione culturale “la_biblioteca_di_elisa”.

La trama del libro

I social media hanno invaso (e pervaso) le nostre vite. Strumenti comunicativi con un potenziale straordinario ai quali, però, siamo arrivati senza un’adeguata formazione. Internet, infatti, è una piazza virtuale all’interno della quale i comportamenti, le passioni, le idiosincrasie e i lati oscuri delle persone vengono, fisiologicamente, amplificati. Accelerati. Esasperati. Il motivo? La (quasi) totale assenza di filtri. Ecco allora che uscire dai binari della legge è molto più comune di quanto si pensi. Dall’ormai lontana nascita dei social alla loro evoluzione recente, dal diritto ai reati che li riguardano (diffamazione, stalking, violenza privata, revenge porn, solo per citarne alcuni), questo testo si propone come una guida completa e di facile consultazione ai rischi della “giungla digitale”. Non era mai accaduto, nella storia dell’uomo, di avere tra le mani uno strumento così democratico e così pericoloso. Miliardi di persone in tutto il mondo possono colpire, nel bene e nel male, altrettante persone. Sorge spontaneo chiedersi: come difendersi? Come evitare di incappare in atteggiamenti illeciti? Ma anche – e soprattutto – come capire quando si sta sbagliando?