Delusione del Pd per la chiusura dell’INPS di Barcellona

Il Partito Democratico di Barcellona P.G. esprime forte delusione per la decisione dell’INPS relativa alla chiusura dell’ufficio di Barcellona P.G. e al trasferimento delle competenze territoriali, che entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2025.

“L’INPS resta stabilmente a Barcellona Pozzo di Gotto. Non solo saranno garantiti servizi di consulenza previdenziale e sociale, ma anche uno sportello informativo dedicato ai bisogni delle persone più fragili”.

“Questo il trionfalistico resoconto – affermano i responsabili del Pd – diffuso a mezzo stampa che faceva seguito all’incontro tenutosi presso la direzione generale dell’Inps di Roma tra il Sindaco Giuseppe Calabrò accompagnato dal Senatore Nino Germanà e la Direttrice Generale dell’Istituto Previdenziale Valeria Vittimberga.

“Le parole troveranno credito quando i fatti daranno certezze”, potremmo dire con Socrate.

“Questa decisione rappresenta un grave disservizio per cittadini e imprese, che si troveranno privati di un punto di riferimento fondamentale per l’accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali.

La chiusura dell’ufficio e il trasferimento delle competenze comportano un allungamento dei tempi di risposta e maggiori difficoltà di accesso ai servizi, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, si prende atto che le promesse del Sindaco e della sua Amministrazione di centro destra di rinviare questa decisione e di garantire degli spazi comunali idonei per mantenere il servizio non sono state mantenute, lasciando l’intera comunità senza un punto di riferimento locale e aggravando le difficoltà di accesso ai servizi previdenziali”.

“Per tali ragioni – concludono – invitiamo il Sindaco, ancora una volta, a farsi portavoce delle esigenze della nostra comunità attraverso atti concreti adottando tutte le iniziative necessarie per far valere i nostri diritti e per preservare i servizi essenziali’.