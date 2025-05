Barcellona, presunto abuso in palestra: accuse infondate, procedimento archiviato

È stato definitivamente archiviato il procedimento penale a carico del gestore di una palestra situata nell’hinterland barcellonese, accusato di abusi a sfondo sessuale nei confronti di una giovane allieva. L’uomo era finito sotto inchiesta in seguito a una denuncia presentata dai genitori della ragazza, che avevano segnalato presunte condotte inappropriate avvenute negli spogliatoi al termine delle attività sportive.

In seguito alla segnalazione, erano state immediatamente avviate le indagini con l’attivazione del codice rosso, procedura prevista per i casi di presunta violenza o abusi su minori. Nell’ambito delle indagini preliminari, era stato anche disposto l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari (Gip), al fine di valutare la credibilità e la fondatezza delle accuse.

L’indagato, fin dalle prime fasi dell’inchiesta, ha offerto la propria piena collaborazione alle autorità, dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti contestati.

A difendere l’uomo gli avvocati Carmelo Pino e Gaetano Pino, che hanno svolto accurate indagini difensive, affiancate da una consulenza tecnica di parte. La documentazione prodotta ha consentito di dimostrare come le accuse fossero infondate, evidenziando elementi oggettivi che escludevano la possibilità che i fatti denunciati potessero essere realmente accaduti.

Alla luce delle risultanze istruttorie e delle evidenze raccolte, il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione, emettendo un’ordinanza di proscioglimento con la formula più ampia prevista dal codice penale: “perché il fatto non sussiste”.