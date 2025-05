Pi Greco day 2025: medaglia d’oro per il Liceo Impallomeni

Un grande e prestigioso traguardo è stato raggiunto dall’I.I.S Impallomeni di Milazzo, che si è aggiudicato la medaglia d’oro per il Pigreco day 2025: il riconoscimento del primo posto a livello nazionale per la categoria Scuola Secondaria di Secondo Grado è un motivo d’orgoglio per l’Istituto.

Il Pigreco day 2025 è una manifestazione scientifica promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il contributo del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino, in occasione del 14 marzo.

In tale giornata, gli studenti di tutti e quattro indirizzi, si sono cimentati in attività diversificate, producendo elaborazioni grafiche, presentazioni e approfondimenti dedicati al tema scelto per il 2025: “Matematica, Arte e Creatività”.

L’evento online, aperto agli studenti di tutte le scuole italiane, anche all’estero, ha coinvolto i ragazzi nella risoluzione di quiz matematici, giochi logici e problem solving volti a stimolare la creatività e a mettere in luce le connessioni tra la matematica e il mondo che ci circonda.

“Sono davvero orgogliosa del risultato conseguito – ha affermato la Dirigente Francesca Currò – soprattutto perché premia il lavoro svolto quotidianamente dai docenti con l’obiettivo di stimolare e potenziare negli alunni le competenze scientifiche anche in chiave ludica e interdisciplinare”.