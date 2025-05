L’I.C. Foscolo si aggiudica la medaglia d’oro al Pigreco Day

Grande soddisfazione per la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Barcellona P.G., che il 14 marzo 2025, per celebrare il PiGreco Day e la “Giornata Internazionale della Matematica”, con il coordinamento della referente prof.ssa Grazia Mazzeo ha partecipato al “π Day 2025”, una competizione a livello nazionale, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino.

Le sfide di logica sono state svolte dagli alunni in versione online e superate con successo, classificandosi al 1° posto nella categoria “secondarie di primo grado” e ottenendo pertanto la Medaglia d’oro “π Day 2025”.

La vittoria rappresenta un motivo di onore e orgoglio per la città di Barcellona Pozzo di Gotto.