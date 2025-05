Barcellona Pozzo di Gotto, l’I.C. Foscolo celebra la memoria di Giovanni Falcone

Il focus su ambiente ed ecomafie con l’assessore Nicola Barbera per celebrare il 23 maggio all’insegna della legalità e nel ricordo del Giudice Giovanni Falcone

In occasione del 23 maggio 2025, a 33 anni dalla strage di Capaci, l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto ha organizzato un evento ricco di spunti educativi e riflessioni profonde, ricordando la figura di Giovanni Falcone e collegandone l’eredità morale a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: ambiente ed ecomafie.

L’iniziativa

A guidare l’iniziativa la professoressa Janita Conti, promotrice dell’evento, affiancata dalla dirigente scolastica e da tutto il corpo docente. L’incontro si è tenuto alla presenza di tutte le classi della sede centrale e della sede distaccata di Portosalvo, a testimonianza di un forte impegno collettivo verso l’educazione alla legalità.

Ospite d’onore è stato Nicola Barbera, assessore all’ambiente del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, invitato per la sua competenza sul tema e per approfondire con gli studenti il legame tra criminalità organizzata e crimini ambientali.

L’evento

L’evento è iniziato con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti, seguiti da un’introduzione curata dalla professoressa Conti e dalla dirigente scolastica. Gli elaborati dei ragazzi hanno dimostrato una profonda consapevolezza ambientale e una straordinaria creatività, come dimostrato anche dalla scenografia realizzata con materiali di riciclo, cornice simbolica del loro impegno ecologico.

Durante il suo intervento, l’assessore Barbera ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e complimenti agli studenti e all’intero istituto per l’iniziativa, sottolineando anche come l’I.C. Foscolo sia all’avanguardia in termini di offerta formativa.

Il Tg Ambiente dell’IC Foscolo

Particolarmente coinvolgente è stato il TG Ambiente, una simulazione giornalistica in cui gli alunni hanno posto una ventina di domande all’assessore su ecomafie, rifiuti, tutela del territorio e scelte sostenibili. In chiusura, alcuni studenti hanno letto pensieri e riflessioni personali sull’ambiente, denunciando con parole semplici ma incisive il danno provocato dalle mafie al nostro ecosistema.

Quella della Foscolo è stata una Giornata in memoria della strage di Capaci vissuta con intensità, che ha saputo coniugare memoria e attualità, formazione civica e partecipazione attiva, nel nome di Giovanni Falcone, della moglie, della sua scorta e della loro lotta contro ogni forma di ingiustizia.