“CircoliAmo”: il progetto per migliorare decoro e vivibilità a Barcellona

Una grande opportunità per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto arriva dritta dal Gal (Gruppo di Azione Locale) Tirrenico Mare Monti Borghi. Tra i nove decreti di Concessione approvati dal Consiglio di Amministrazione, infatti, c’è anche “CircoliAmo: infrastrutture turistiche e ricreative nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto” che porterà nelle casse comunali la somma di 496.290 euro, che consentiranno di attuare una serie di interventi per migliorare il decoro e la vivibilità.

Grazie a queste somme, infatti, si potranno condurre importanti interventi sull’arredo urbano e sui corpi illuminanti della rete pubblica. Il termine “CircoliAmo” non è casuale: l’obiettivo è infatti quello di creare un circolo virtuoso per la Città.

Nello specifico, i fondi serviranno all’ammodernamento dei punti culturali ricreativi anche attraverso l’acquisto di strumentazione, hardware, arredi e box; alla realizzazione di una carta turistica bilingue (italiano-inglese) con l’ausilio di guide; alla realizzazione di materiale informativo e di una mirata campagna di comunicazione.

Ma non è tutto. Saranno infatti acquistate forniture per allestimento di aree comunali (arredi urbani, verde pubblico, segnaletiche, panchine, fioriere) e realizzati itinerari tematici. Inoltre, verranno acquistati anche nuovi giochi per i bambini di ultima generazione e in ossequio a tutte le nuovissime norme di sicurezza.

Previste anche la fornitura ed installazione di arredi sportivi outdoor e di box culturali e ricreativi.