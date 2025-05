Ufficio Postale di Sant’Antonio, l’interrogazione dell’On. Marino

Il Partito Democratico di Barcellona P.G. esprime forte disappunto per lo spostamento dell’Ufficio Postale della frazione di Sant’Antonio in un container a partire dal mese di settembre 2023. Per tale ragione il circolo ha sollecitato il gruppo parlamentare del P.D. a presentare un’interpellanza al Governo Nazionale, a firma dell’On.le Marino per conoscere le iniziative che intende assumere al fine di risolvere le evidenti criticità relative all’attuale sede dell’Ufficio Postale di Sant’Antonio e quindi di garantire locali idonei e sicuri per offrire un servizio dignitoso a cittadini e lavoratori.

Qui di seguito l’interrogazione dell’Onorevole Marino:

“Poste Italiane Spa è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce i servizi postali in una condizione di monopolio di fatto, impegnata nel progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” per potenziare la prossimità dei servizi pubblici nei territori.

L’Ufficio Postale della frazione di Sant’Antonio, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato chiuso a partire da giugno 2023, senza fornire motivazioni trasparenti e senza che le proteste ricevessero alcun riscontro.

Nel mese di settembre 2023 è stato aperto un ufficio in un container: una struttura per sua natura temporanea che si è però palesemente rilevata una locazione fissa con gravissime ricadute a danno dei cittadini, i quali sono costretti e fare la fila, in caso di intemperie con vento e pioggia, all’esterno del container.

Gli uffici postali non sono soltanto luoghi di scambio di corrispondenza o centri per servizi finanziari ma rappresentano veri e propri punti di riferimento per le comunità locali, svolgendo un ruolo fondamentale per la coesione sociale, l’inclusione finanziaria e lo sviluppo economico.”