Telefono Arcobaleno per la prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo

Bullismo e Cyberbullismo: la tutela dell’infanzia tra scuola e famiglia

Venerdì 16 maggio presso l’Auditorium di San Vito di Barcellona P.G. si è svolta una giornata di approfondimento con la Onlus Centro Studi e Ricerche Telefono Arcobaleno di Siracusa organizzata dal prof. R. Andrea Cristelli, referente per il Bullismo e Cyberbullismo dall’Istituto Comprensivo D’Alcontres diretto dalla dott.ssa Patrizia Italia.

La mattinata è stata dedicata agli alunni delle classi terze che hanno avuto modo di confrontarsi con i temi del bullismo e del cyberbullismo, durante il pomeriggio si è tenuto invece l’incontro dal titolo “La tutela dell’infanzia tra scuola e famiglia”, rivolto al corpo docente dell’I.C. D’Alcontres e aperto anche ai genitori.

La giornata si è aperta con i saluti del Professore R. Andrea Cristelli che ha posto l’attenzione sulle parole “coraggio”, “consapevolezza” e “gentilezza” come antidoto, aggiungendo nel pomeriggio anche la parola “conoscenza” per avere gli strumenti necessari a gestire correttamente le possibili criticità legate al tema. A seguire, l’interessante intervento della Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Italia, la quale ha evidenziato il valore della prevenzione e la necessità di proporre e organizzare momenti di informazione e riflessione su questi fenomeni per gli alunni e di formazione per i docenti, condivisa anche con i genitori, per favorire un dialogo formativo aperto, consapevole e costruttivo.

Gli interventi sono stati accolti con grande professionalità e disponibilità all’ascolto e al confronto dalla dott.ssa Daniela Corso, psicologa e psicoterapeuta a orientamento sistemico relazionale e direttrice dei Centri clinici di Telefono Arcobaleno e dalla dott.ssa Stefania Quartarone, psicologa e psicoterapeuta a orientamento sistemico relazionale di Telefono Arcobaleno.

Telefono Arcobaleno, sempre dalla parte dei diritti universali dell’uomo e dei bambini

Telefono Arcobaleno è un’Organizzazione libera e indipendente che da quasi 30 anni si batte per l’affermazione dei diritti universali dell’uomo e, in particolare, dei bambini. Tra le principali Organizzazioni internazionali impegnate nel contrasto alla pedofilia on line e nella lotta contro ogni forma di sfruttamento sessuale dei bambini, realizza interventi in oltre 100 Paesi del mondo per difendere i diritti dei fanciulli di qualunque nazionalità e cultura essi siano. Inoltre, adotta e promuove il principio della “tolleranza zero” verso ogni forma di violenza e di sfruttamento dei bambini e si oppone ad ogni comportamento, omissione o negligenza che possa condurre alla sofferenza di un bambino.