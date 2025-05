“Natalina: solo due mesi d’amore”: la storia ambientata a Messina

Nella Sala delle Bandiere del Parlamento europeo in Italia si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi del corso di alta formazione in geopolitica e Made in Italy, organizzato dalla SPES Academy Carlo Azeglio Ciampi, scuola di politiche economiche e sociali. Tra i 20 vincitori delle borse di studio del valore di 5.000 euro ciascuna, anche la barcellonese Santina Munafò, funzionario del Ministero della Giustizia, dottore di ricerca in diritto commerciale, assistente presso l’Università di Messina e componente del gruppo di ricerca internazionale “BEYOND” che ha vinto la borsa di studio al 100%.