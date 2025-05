Milazzo, sicurezza urbana: tre Daspo Willy per giovani armati in pieno centro

Denunciamo pubblicamente, come atto dovuto al nostro direttore Giuseppe Puliafito, le gravi inefficienze del sistema di emergenza sanitaria locale che, la sera del 7 marzo, non ha garantito un soccorso tempestivo e adeguato. Un’ambulanza arrivata in ritardo e senza medico a bordo, richieste inevase di documentazione sanitaria, e troppe domande ancora senza risposta. Per dovere di cronaca e giustizia, raccontiamo ciò che non ha funzionato, affinché non accada mai più.