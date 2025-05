Chieste tredici condanne per lo spaccio di droga nel carcere “Madia”

Il pubblico ministero ha chiesto tredici condanne nel processo per gli imputati accusati per spaccio nel carcere “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. In particolare sono stati chiesti otto anni di reclusione per Francesca Alaqua (35 anni di Milazzo) e Sebastiano Chiarenza (36, Messina); 6 anni per Giusy Catania (34, Barcellona) ed Alessio Sciliberto (35, Cernusco sul naviglio), 18 anni per Simona Costa (43, Messina), 12 anni e mezzo per Tommaso Costantino (22, Barcellona), 20 anni per Luigi Crescenti (45, Messina) e Francesco Esposito (51, Messina); 10 anni per Manuela Finocchiaro (38, Catania), Maria Gnazzitto (44, Barcellona) e Maria Rizzo (37, Milazzo); 12 anni per Salvatore Nania (43, Napoli), 14 anni per Francesco Perroni (34, Milazzo).

L’indagine della Polizia, che ha portato a nove arresti, risale al 2022 ed ha scoperto che in alcune teglie di pasticcio e lasagne entrava crack, marijuana, hashish, che grazie alla moglie di un detenuto riuscivano a superare le mura del Madia entrando nelle celle. La stessa sostanza veniva smerciata da una gang di pusher di Milazzo.