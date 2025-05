Barcellona, nuova ordinanza per il corretto conferimento dei rifiuti: multe fino a 500 euro per i trasgressori

Prima udienza per il maxi processo che coinvolge l’associazione mafiosa barcellonese guidata da Salvatore Iannello, oggi collaboratore di giustizia. Il PM Francesco Massara ha depositato i primi verbali in cui Iannello ammette l’esistenza di un’organizzazione con legami in tutta Italia. Il procedimento è stato diviso in due tronconi e alla prossima udienza saranno formulate le richieste di condanna.