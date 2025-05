Ju-Jitsu, “Piccoli Samurai in Trasferta” alla Coppa Primavera 2025

Lo scorso sabato, 17 maggio 2025, presso il PalaBattiati a Catania si è svolta la Coppa Primavera di Ju-Jitsu, un vero e proprio “spot” per le discipline marziali ed in particolare per il Ju-Jitsu targato Dai-Ki Dojo. Oltre 350 bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni divisi in tre turni, in una gara all’insegna del divertimento per i piccoli jutsuka che hanno partecipato alla manifestazione.

Tutti i piccoli allievi della Dai-Ki Dojo Barcellona del Maestro Alessandro Bengala che hanno preso parte all’evento hanno svolto delle prove di grandi abilità tecno-pratiche, realizzando degli ottimi risultati e dimostrando di essere preparati per il progetto che il maestro stesso porta avanti da tempo: inserirli già da piccoli nel circuito dell’agonismo che li formerà nel carattere e nell’abilità.

La trasferta si è rivelata un vero successo ed un entusiasmante evento che ha instillato tanta voglia di crescere e migliorare in tutti i partecipanti e nei genitori stessi che hanno accompagnato i piccoli samurai.

Nell’immagine in evidenza gli allievi della Dai-ki Dojo Barcellona con il Maestro Alesssandro Bengala.