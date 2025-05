Celebrazione del Festival dell’Europa all’I.I.S. Medi

L’I.I.S. Liceo Medi di Barcellona P.G., diretto dalla Dirigente Ester Lemmo, ha celebrato la seconda edizione del “Festival d’Europa” in occasione dell’accoglienza di una delegazione svedese e spagnola all’interno del programma Erasmus+ KA1 (Accreditamento). Lorena Dascalu da Castillon (Valencia), John Sennstorm e Carmen Anghelda Malmo (Svezia) con 16 alunni provenienti dalla Thorenn Business School, hanno preso parte alle attività di tre intense giornate trascorse nei plessi del Liceo Scientifico, Linguistico e Classico per celebrare l’Europa, la diversità culturale e il compleanno di eTwinning.

“La festa dell’Europa si è articolata in tre parti – precisa Maria Anversa Grasso, coordinatrice Erasmus IIS Medi – pur avendo un denominatore comune: oltre la musica, linguaggio universale che riesce a trasmettere emozioni e sensazioni, trascendendo le diversità linguistiche e culturali e coinvolgendo in un’esperienza emotiva condivisa, la consapevolezza di una comune identità europea e la condivisione di valori quali la pace, la solidarietà e la collaborazione.”

Le giornate

Durante la prima giornata, al Palacultura, sede del Liceo Scientifico, è stata celebrata la Giornata dell’Europa con un concerto a cura dell’Erasmus orchestra dell’IIS Medi; con le presentazioni delle delegazioni svedese e spagnola, gli interventi degli alunni del Liceo con una divertente lezione di lingua italiana ed una presentazione sul patrimonio culturale siciliano.

Nel secondo giorno, al Liceo Linguistico, si è svolto un festival multiculturale e multilinguistico attraverso lo scambio tra diverse lingue, sistemi scolastici e culture all’interno dei laboratori linguistici.

Nel terzo giorno, infine, la celebrazione dell’eTwinning Day e dei 20 anni della Community Europea nell’Aula Magna del Liceo Classico del Plesso Valli, dove sono stati presentati i progetti eTwinning in corso nel corrente anno scolastico. Ha aperto la rassegna il progetto “Science on stage”, realizzato con la Turchia, con la presentazione del risultato finale: una drammatizzazione sul sistema solare il cui copione e la direzione scenica è stata autogestita dagli allievi (4A Liceo Classico), in cui i personaggi erano i pianeti e la tematica quella dell’inquinamento atmosferico e della sostenibilità ambientale.

Tra un intermezzo musicale e l’altro, a cura degli allievi musicisti del Valli, sono stati presentati anche alcuni lavori realizzati all’interno del progetto eTwinning “Our digital footprints: digital citizenship with Generation Z”, in cooperazione con Turchia e Francia, basato sulla cittadinanza digitale, la sicurezza in rete e il cyberbullismo ed il progetto “Learning English via the Shakespeare’s sonnets” con Turchia ed Ucraina, che si integra perfettamente nel curricolo di Lingua e Letteratura Inglese.

Infine il progetto “Eurovoices”, con Spagna e Francia, basato sulla creazione di un podcast per discutere e analizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.