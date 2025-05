Un programma ricco di eventi per la festa di Sant’Antonio di Padova 2025. Ritornano la rievocazione storica del Transito e la Notte degli Artisti.

Il Santuario Sant’Antonio di Padova in Barcellona P.G. ha pubblicato il programma per la festa 2025 che, come ogni anno, prevede un calendario ricco di appuntamenti; gli eventi inizieranno il 31 maggio e, prolungandosi per tutta la Tredicina, culminando il 13 giugno, giorno della Solennità di Sant’Antonio di Padova, si concluderanno il 14 giugno. Inoltre, in occasione dell’Anno Santo 2025, il Santuario è stato scelto come chiesa giubilare per tutto il tempo della Tredicina: un’ulteriore opportunità per i fedeli per vivere un’esperienza di profonda riconciliazione e di rinnovamento spirituale.

Durante la Tredicina, dal 31 maggio al 12 giugno, tutti i giorni sono previste la messa mattutina (saranno tre nei giorni festivi) e serale, precedute dalla Tredicina cantata, inoltre ogni giorno saranno accolte le parrocchie del vicariato di Barcellona P.G. in pellegrinaggio presso il Santuario. In questi giorni sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria, alle solite condizioni.

Momenti forti saranno celebrati il 31 maggio alle ore 19, con la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela; il 5 giugno alle ore 21,00 con l’adorazione eucaristica per le vocazioni, presieduta da Don Lino Grillo, rettore del Seminario arcivescovile ‘San Pio X’ di Messina; il 7 giugno alle ore 21,00, poiché la veglia vicariale di Pentecoste sarà celebrata presso il cortile del convento; 9 giugno alle ore 19,00 con la celebrazione eucaristica con i panificatori e la benedizione del pane; il 12 giugno alle ore 21,00, invece, l’appuntamento sarà in Piazza Duomo, con la rievocazione storica del Transito di S. Antonio che si concluderà presso il Santuario.

Il 13 giugno saranno celebrate sei messe il mattino, a partire dalle ore 6,00, quella delle 11,00 sarà presieduta da S.E.R. mons. Giovanni Accolla; il pomeriggio, dopo la celebrazione delle 16,00 si svolgerà processione per le vie del quartiere, al termine della quale è prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Antonino Catalfamo, ministro provinciale dei frati Minori di Sicilia .

Momenti culturali e ricreativi sono stati previsti per il 3/4 giugno alle ore 20,30 con il torneo di calcio organizzato dalla A.S.D. S. Antonino; 6 giugno alle ore 20,30 si svolgerà l’attesa Sant’Antonino fest. Notte degli Artisti durante la quale si potrà gustare il tradizionale panino con salsiccia; l’8 giugno ore 9,00 si svolgeranno la Pedalata ecologica e alle ore 20,30 i Giochi popolari tradizionali; il 10 giugno alle ore 17,00 ci sarà la Festa dei bambini con animazione e giochi, a conclusione della quale avrà luogo l’Atto di affidamento a S. Antonio; l’ 11 giugno a partire dalle ore 18,00 è prevista l’infiorata “Laudato sì, mì Signore”, nell’Ottavo centenario della composizione del Cantico delle creature; infine il 14 giugno ore 18,30 si terrà il concerto “La musica che racconta…”, a cura dell’Orchestra e Coro ‘S. Abbate’ dell’Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale ‘B. Genovese’.