Terme Vigliatore, la dottoressa Lo Giudice nominata esperta al sociale e ai servizi socio-assistenziali del Comune

La psicologa Lucia Lo Giudice è stata nominata esperta a titolo gratuito in materia socio-psicologica del comune di Terme Vigliatore. La nomina è avvenuta attraverso la determina sindacale n. 23 dell’8 maggio 2025, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 328/2000, che promuove interventi mirati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, previene, riduce e si occupa delle condizioni di disabilità, dei bisogni, dei disagi individuali e familiari, derivanti da inadeguatezze economiche e difficoltà sociali e psicologiche riconducibili a situazioni complesse.

La dottoressa Lo Giudice, già dirigente psicologo e già direttore del servizio di psicologia presso Asp di Messina, darà supporto al sindaco e all’assessore ai sevizi sociali sulle tematiche di natura sociale ed assistenziale, al fine di rafforzare il programma di interventi di prevenzione, di sostegno e di recupero di soggetti in difficoltà, a rischio di esclusione sociale e di emarginazione, organizzando e sostenendo il sistema di produzione di servizi di welfare e ogni altra attività. In particolare saranno garantiti, in collaborazione con il terzo settore e il volontariato, azioni di prevenzione riguardanti il benessere psicologico, interventi sul disagio psicosociale, attività di consulenza e sostegno psicologico, interventi di sostegno alla genitorialità ed interventi a favore delle donne vittime di violenza.