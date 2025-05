“Intelleg(go)…dunque sento”: a Barcellona, una tre giorni per promuovere la cultura della pace e della giustizia

Una “tre giorni” indimenticabile quella del 12, 13 e 14 maggio 2025 per i bambini dell’Istituto Comprensivo L. Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto e per l’associazione culturale Città Invisibili, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa. Un evento ricco di contenuti e forti emozioni, all’interno del progetto “Intelleg(go)…dunque sento”, inserito nell’ambito del Maggio dei libri, la campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura e della cultura.

Guidata dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Carmela Pino, l’Istituto ha aderito con convinzione all’iniziativa, che ha come obiettivo principale quello di diffondere l’amore per la lettura come strumento di conoscenza di sé e degli altri. Il progetto è stato coordinato dalle insegnanti Rosaria Fogliani e Maria Rotuletti e ha visto coinvolti studenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.

Al centro degli incontri sono stati affrontati temi di grande attualità e rilevanza sociale: la giustizia, la mediazione dei conflitti, la lotta contro la violenza, e la cultura del diritto come chiave per comprendere e relazionarsi ai bisogni altrui. Gli incontri del 12 e 13 maggio hanno ospitato due importanti autori: Luciana Breggia, ex magistrata presso il Tribunale di Firenze e autrice dei libri “Il giudice alla rovescia” e “I vermetti e il peremoto”, e il Prof. Tommaso Greco, filosofo del diritto all’Università di Pisa, autore di “Curare il mondo con Simone Weil”.

La giornata conclusiva del 14 maggio, organizzata in collaborazione con la sezione ANPI di Milazzo, ha approfondito una pagina drammatica della storia italiana, l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Grazie al contributo dello storico e studioso Eric Gobetti, autore di “Il paese morto. Sant’Anna di Stazzema” (illustrato da Pier Luigi Puccini), gli studenti delle seconde medie hanno potuto avvicinarsi a questo importante momento storico attraverso la forza della scrittura poetica.

L’evento ha coinvolto attivamente i giovani partecipanti, stimolandoli al dialogo e alla riflessione. Dai più piccoli dell’infanzia ai ragazzi della scuola secondaria, tutti si sono mostrati curiosi e attenti, esprimendo con originalità le proprie idee attraverso lavori creativi di grande profondità. La presenza degli autori ha arricchito ulteriormente il confronto, rispondendo alle domande e condividendo esperienze preziose.

Grande è stata la riconoscenza verso la Dirigente Scolastica Dott.ssa Carmela Pino, i collaboratori Salvatore Laudani ed Evelina Mazzeo, i docenti e tutto il personale scolastico per aver reso possibile questa straordinaria esperienza educativa e culturale.

L’appuntamento con la cultura continua a Barcellona Pozzo di Gotto: il 27 maggio sarà la volta di Cristiano Parafioriti, seguito il 28 maggio da Teresa Manes, per altri incontri che promettono di mantenere viva la passione per la lettura e la conoscenza.

La missione dell’associazione Città Invisibili si riflette in ogni evento: due città sovrapposte, una visibile e grigia, simbolo delle difficoltà e delle ingiustizie, l’altra invisibile ma ricca di luce, cultura e pace. Un’utopia possibile, un percorso condiviso per rendere visibile la città della speranza e della conoscenza.