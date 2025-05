Barcellona, canile comunale: il Sindaco condanna le polemiche e risponde

Il canile municipale Barcellona P.G. torna al centro del dibattito politico e amministrativo. L’opera, attesa da anni, rappresenta una risposta concreta all’annoso problema del randagismo che affligge il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e, più in generale, la Sicilia.

La struttura sorgerà su un terreno individuato dal Comune e già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Il progetto definitivo è pronto e l’amministrazione punta all’avvio dei lavori entro il 2025. Tuttavia, la realizzazione dell’opera ha sollevato diverse perplessità in sede di Consiglio comunale, dove sono emerse divergenze sia sull’iter procedurale sia sull’impatto urbanistico.

Uno dei punti più discussi riguarda l’utilizzo della variante urbanistica semplificata, prevista dal D.P.R. 327/2001 (Testo Unico sugli espropri), che consente la dichiarazione di pubblica utilità per progetti urgenti e di interesse collettivo. Alcuni consiglieri di opposizione sostengono che questo strumento vada applicato con cautela, soprattutto alla luce della necessità di rispettare i vincoli del PRG e di garantire trasparenza amministrativa.

La giunta difende la legittimità dell’iter e sottolinea che “il canile comunale è conforme alle normative regionali e nazionali, sia in termini di benessere animale che di sicurezza. Inoltre, l’opera è già stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, con copertura finanziaria assicurata da fondi comunali e contributi statali”, puntualizza il Sindaco Pinuccio Calabrò.

Attualmente, il Comune si avvale di convenzioni con strutture private per la gestione dei cani randagi, con costi elevati e scarsa possibilità di controllo diretto. Il nuovo canile municipale Barcellona P.G. permetterebbe una gestione più efficiente, riducendo i costi e migliorando le condizioni di accoglienza degli animali. La struttura sarà dotata di box a norma, spazi per la socializzazione e un presidio veterinario.

Realizzare un canile a norma non è solo un obbligo di legge, ma anche un segnale di civiltà e rispetto per gli animali. Il progetto si inserisce in una visione più ampia che mira a ridurre il fenomeno del randagismo attraverso adozioni responsabili, campagne di sterilizzazione e iniziative di educazione civica.

L’amministrazione comunale ha annunciato che nelle prossime settimane verrà convocata una nuova seduta del Consiglio per l’approvazione finale del progetto e per definire le ultime fasi della gara d’appalto, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici.

«Com’è possibile che una struttura pubblica, tra le prime in provincia di Messina e la prima in assoluto nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, finanziata con fondi pubblici e destinata a garantire il benessere animale — attraverso cura, gestione e recupero — diventi oggetto di “lotta politica”? Eppure, a Barcellona può accadere anche questo. – commenta il primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto.

Prima ci si lamenta della mancanza di strutture idonee e dei costi che il Comune deve sostenere, spesso ricorrendo a privati, per affrontare il fenomeno del randagismo e tutelare i nostri amici a quattro zampe; poi, quando finalmente si individua una soluzione concreta — in fase ormai avanzata — emergono dubbi sull’iter procedurale.

È bene chiarire che il percorso seguito è stato tecnicamente e amministrativamente corretto, svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti e finalizzato all’interesse generale dell’intera collettività, non di una singola parte politica. Questo progetto è il frutto di impegno e buon senso.

Barcellona P.G., infatti, non è dotata di rifugi o canili comunali a norma. È stata proprio questa carenza a rendere possibile l’ottenimento di un finanziamento pubblico, non su base politica ma nell’interesse della comunità, per la progettazione e costruzione di un nuovo rifugio per cani randagi.

La progettazione è stata affidata a un tecnico esterno, mentre la figura del RUP è ricoperta da un tecnico interno all’amministrazione. L’area individuata per la realizzazione dell’opera è soggetta a esproprio per pubblica utilità, ai sensi del DPR 327/2001. A tal fine, è stato avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con regolare comunicazione ai destinatari.

Parallelamente, è stata attivata la procedura semplificata di variante urbanistica, prevista dall’art. 19 del medesimo DPR. Come riportato in delibera, si tratta di una variante di carattere meramente formale, limitata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, senza alcuna modifica della destinazione urbanistica dell’area. L’intervento, infatti, è pienamente compatibile con la zona Fgen — attrezzature di interesse generale — prevista dal piano regolatore.

Non è un caso che l’art. 100 delle NTA, che norma tale zona, preveda espressamente la realizzazione di un canile municipale. È evidente, quindi, che la variante riguarda esclusivamente l’area interessata dal progetto e non l’intera zona Fgen. La documentazione progettuale allegata alla delibera, tra cui il Piano Particellare di Esproprio (TE.5), conferma inequivocabilmente che tutto l’intervento è circoscritto a quella porzione di territorio.

Ricordiamo inoltre che, per le opere pubbliche deliberate dal consiglio o dalla giunta comunale, l’art. 7 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), recepito in Sicilia dalla L.R. 16/2016, esclude l’obbligo di titoli edilizi ordinari. La procedura è perfettamente in linea anche con quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), che all’art. 41 richiama espressamente la variante semplificata di cui all’art. 19 del DPR 327/2001.

La normativa vigente riconosce, di fatto, che le opere pubbliche, pur essendo parte integrante della pianificazione urbanistica comunale, vengono spesso decise in maniera autonoma e poi recepite nei piani attraverso procedure atipiche. Tali procedure, che hanno valore di variante urbanistica automatica, permettono di localizzare e autorizzare le opere pubbliche in modo più rapido, efficiente ed economico.

Pertanto, è del tutto legittimo che l’amministrazione comunale possa variare la destinazione urbanistica di un’area, sia con procedura ordinaria che semplificata. Nel caso specifico, la procedura semplificata è stata scelta perché l’area già possiede destinazione urbanistica conforme (Canile Municipale), rendendo del tutto superflue le polemiche sollevate.

In conclusione, l’opera è stata progettata e portata avanti nel rispetto della legge, nell’interesse pubblico e con l’unico obiettivo di risolvere un problema reale del territorio, non certo per alimentare inutili contrapposizioni politiche.»