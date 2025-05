Online 24liveNews, l’edizione del 18 maggio

L’edizione del 18 maggio del tg settimanale di 24live.it, condotto dal nostro caporedattore Flaviana Gullì.

Una settimana intensa, tra attualità, cultura, scuola e cronaca. Ecco i servizi in primo piano:

🔹 Ospedale di Barcellona: il PSI rilancia il dibattito sulla sanità pubblica

Il Partito Socialista Italiano riaccende i riflettori sul futuro del Cutroni Zodda. In conferenza stampa, i rappresentanti del PSI chiedono più risorse e una riorganizzazione dei servizi. Al centro del dibattito, la valorizzazione dell’ospedale come presidio sanitario strategico per il territorio. Ai nostri microfoni, le voci dei protagonisti.

🔹 100 anni del Vittorio Madia: il carcere tra memoria e riscatto

Barcellona Pozzo di Gotto celebra il centenario della Casa Circondariale. Il Vittorio Madia non è solo luogo di detenzione, ma anche un laboratorio culturale e sociale. L’evento ha coinvolto istituzioni e studenti, tra attività teatrali, progetti di reinserimento e riflessioni sul ruolo del carcere oggi.

🔹 Orgoglio barcellonese al Certamen Ciceonianum: Marta Alberto conquista Arpino

Marta Alberto, studentessa del Liceo Medi, vince il prestigioso Certamen Ciceronianum. Insieme alle compagne, racconta a 24live emozioni e preparazione. Un riconoscimento che premia impegno e passione per il latino.

🔹 Messina, 4 kg di cocaina nascosti in un furgone: arrestato 47enne maltese

Operazione della Guardia di Finanza al porto: un uomo è stato bloccato con un doppio fondo carico di cocaina. Le immagini dell’operazione e i dettagli nell’approfondimento.

🔹 I ragazzi di San Filippo del Mela al Parlamento Europeo

Esperienza europea per il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Da Strasburgo, i giovani tornano con idee concrete: una “Casa dei Giovani” e nuove risorse per la partecipazione. Il racconto del viaggio e le parole della sindaca dei ragazzi, Nancy Cirino.

🔹 Castroreale Mystery Festival: torna l’evento tra noir, libri e musica

Si è tenuta la conferenza stampa della sesta edizione del festival che accende i riflettori sul borgo medievale di Castroreale. Tante le novità in programma. Le anticipazioni e le voci dei protagonisti, nel nostro servizio.

🔹 Turismo integrato metropolitano: il progetto di Confcommercio Messina

Un convegno per creare una rete tra imprese e istituzioni e valorizzare l’identità del territorio. Percorsi enogastronomici, cultura e sostenibilità al centro della proposta.

🔹 “L’Odissea è donna”: il Liceo Valli riscrive il mito sul palcoscenico

Ulisse diventa una donna e i personaggi femminili conquistano la scena. Un progetto originale del Liceo Valli, che unisce letteratura classica e riflessione sociale.

🎓 Irene Scilipoti tra i migliori ai Giochi Matematici della Bocconi

A chiudere il nostro TG, una storia di talento e impegno: Irene Scilipoti, alunna dell’I.C. “Bastiano Genovese”, si classifica 14ª su 1.400 partecipanti ai Giochi Matematici della Bocconi, categoria C1. Un risultato straordinario per una giovane promessa della logica e del pensiero creativo.

🔹 Sport: Nuova Igea Virtus guarda alla stagione 2025/26

Obiettivo continuità e crescita per la società barcellonese. In programma investimenti su staff e strutture, e attenzione ai giovani talenti.

🔹 Atletica: Erika Bucca vola nei 400hs

L’atleta barcellonese conquista un altro minimo nazionale. Costanza, tecnica e passione la portano sempre più in alto.