Vulcano, reato ambientale estinto dopo la bonifica:

Un procedimento penale per gestione illecita di rifiuti sull’isola di Vulcano, in provincia di Messina, si è concluso con la dichiarazione di estinzione del reato grazie all’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni ambientali e al pagamento dell’oblazione prevista dalla normativa vigente.

Il controllo dei Carabinieri e il sequestro dell’area

La vicenda ha origine il 19 febbraio 2024, quando i Carabinieri della Stazione di Vulcano, insieme a tecnici dell’ARPA Sicilia, effettuano un sopralluogo in un’area privata di circa 1.100 mq in zona Porto di Ponente, accertando la presenza di rifiuti eterogenei depositati senza autorizzazione. L’intera area viene posta sotto sequestro preventivo e viene contestata la violazione dell’articolo 256, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), ovvero gestione non autorizzata di discarica.

La valutazione del GIP: non una discarica, ma un deposito incontrollato

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona P.G., pur convalidando il sequestro, ha ritenuto più aderente alla realtà dei fatti l’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti, piuttosto che una discarica vera e propria.

Nei mesi successivi, il responsabile dell’area ha presentato istanza per il ripristino dello stato dei luoghi e ricevuto un verbale di prescrizione in materia ambientale, con l’obbligo di:

Classificare, rimuovere e smaltire i rifiuti presso impianti autorizzati; Esibire la documentazione di tracciabilità dei rifiuti (formulario); Verificare eventuali contaminazioni ambientali e fornire certificazione analitica.

Le prescrizioni ambientali e l’adempimento del proprietario

Entro i termini previsti e con regolare proroga, tutte le prescrizioni ambientali sono state rispettate. Le analisi hanno escluso danni concreti o pericoli ambientali per il territorio, le acque o il paesaggio dell’isola. Sulla base della normativa ambientale vigente (art. 318-quater del D.Lgs. 152/2006), l’autorità procedente ha ammesso l’adempiente al pagamento dell’oblazione, quantificata in 6.500 euro, che è stata effettuata nel mese di ottobre 2024.

La citazione a giudizio e l’udienza finale

Nonostante ciò, nel febbraio 2025,la stessa persona ha ricevuto una citazione diretta a giudizio. Durante l’udienza, svoltasi lo scorso 13 maggio 2025, è stata formalmente richiesta la declaratoria di non doversi procedere per l’intervenuta estinzione del reato ambientale a seguito del corretto adempimento delle prescrizioni e del pagamento previsto da parte dei legali, avvocati Nello Cassata e Nino Pino.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha, quindi, accolto l’istanza e ha dichiarato chiuso il procedimento penale, riconoscendo la piena efficacia degli strumenti di tutela ambientale e ripristino volontario previsti dalla legge.

