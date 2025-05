Tutto pronto per la VI edizione del Castroreale Mystery Festival

Si è tenuta questa mattina, venerdì 16 maggio 2025, presso il Bar DOP di Barcellona Pozzo di Gotto, la conferenza stampa di presentazione del Castroreale Mystery Festival – VI Edizione, in programma il 22, 23 e 24 maggio 2025 presso l’Auditorium SS. Salvatore di Castroreale, con inizio alle ore 17:30.

A illustrare il programma e le novità dell’edizione 2025, la prof.ssa Maria Concetta Sclafani, ideatrice e curatrice del Festival, presidente della Pro Loco “Artemisia” di Castroreale, sono intervenuti:

L’Assessore Chiara Giuttari ha evidenziato il valore formativo e culturale della rassegna: “Il Festival si apre a una pluralità di linguaggi: letteratura, musica, arti visive, memoria collettiva. Al centro di questa edizione, il coinvolgimento degli studenti: incontreranno scrittori, artisti e parteciperanno alla mostra dedicata al centenario della nascita di Andrea Camilleri, che sarà inaugurata il 24 maggio alla presenza di Arianna Mortelliti, sua nipote, e dell’attore Angelo Russo. Un progetto che dimostra come arte e cultura siano oggi beni primari, da sostenere in sinergia con scuole, cittadini e partner locali.”

A presentare i dettagli del programma, la prof.ssa Maria Concetta Sclafani ha sottolineato il nuovo corso del Festival: “Nato nel 2020 con una vocazione per la letteratura gialla e noir, oggi il Festival si rinnova, ampliando l’orizzonte culturale. Manteniamo la nostra anima narrativa, ma apriamo lo sguardo alla multiculturalità, alla memoria, all’arte come linguaggio universale. Apriremo con un omaggio a Emilio Isgrò e chiuderemo con quello ad Andrea Camilleri, passando per momenti di riflessione e dialogo tra Nord e Sud, come l’incontro tra rappresentanti di Gorizia e Agrigento, rispettivamente capitale europea e italiana della cultura 2025. Un evento che costruisce ponti, non barriere.”