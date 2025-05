Papa Leone XIV e le origini milazzesi

Nelle ultime ore, si diffonde a macchia d’olio una notizia che crea fermento: Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), attuale pontefice della Chiesa cattolica, avrebbe origini milazzesi.

Dalle ricerche genealogiche attuate, emergerebbe il seguente quadro: Robert Francis Prevost è nato a Chicago nel 1955 da Louis Marius Prevost e Mildred Martínez. Il padre Louis, a sua volta, avrebbe origini francesi e italiane: in particolare sarebbe il nonno paterno John a provenire da Milazzo.

Il censimento statunitense redatto nel 1950 indica infatti che John Prevost è nato in Italia, e anche il suo atto di morte del 1960 conferma questo dato.

I genealogisti del Genealogy Discord Server e quelli del Centre de genealogie avrebbero trovato le piste da seguire: in un documento del 1940, quando viene emanato l’Alien Registration Act, una legge secondo cui tutti i residenti negli USA senza cittadinanza americana dovevano essere identificati e registrati, viene fuori il nome di un certo John R. Prevost, ovvero John Riggitano Prevost, che dichiara di essere arrivato negli USA con il nome di Salvatore Giovanni Reggitano Alioto.

Una volta trovato l’atto di nascita di tale John Prevost, il dato interessante è proprio il luogo. Gli elementi a nostra disposizione sono i seguenti: Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano, nato a Milazzo il 24 giugno 1876 nella casa in via Ottaviana, figlio di Santi Riggitano, usciere di 50 anni, e Maria Alioto, di 42 anni.

Le reazioni

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il quale ha espresso forte entusiasmo, confermando la notizia a seguito delle ricerche all’interno degli archivi comunali, e proponendosi di portare gli atti ufficiali personalmente al Pontefice a Roma.

L’origine siciliana, ed in particolare milazzese, di Papa Leone XIV potrebbe fornire un motivo di orgoglio per il territorio e aprire nuove prospettive di ricerca per il futuro.

Foto in evidenza di diocesi.torino.it