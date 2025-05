Messina: ferisce la compagna con un coltello da cucina, aggredisce i poliziotti, arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Messina dalla Polizia di Stato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il soggetto è stato inoltre denunciato per tentata estorsione ai danni della compagna convivente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti della Questura di Messina, l’uomo avrebbe aggredito la donna colpendola al capo con un telefono cellulare, per poi ferirla con un coltello da cucina alla mano. L’ennesimo episodio di violenza sarebbe scaturito a seguito della richiesta di denaro non accolta dalla vittima, costretta a rifugiarsi in bagno per sottrarsi all’aggressione.

A lanciare l’allarme è stato un amico della coppia, che ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna è riuscita a guadagnare l’uscita grazie a una scusa raccontata al telefono alla Sala Operativa. Alla vista dei poliziotti, però, il 37enne ha reagito con violenza, opponendo resistenza e provocando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni a entrambi gli agenti intervenuti.

Anche la donna è stata medicata dai sanitari: le ferite riportate sono state giudicate guaribili in 10 giorni.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Messina. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.