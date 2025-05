“Il Silenzio dell’acqua”: Antonino Genovese rappresenta la Sicilia al Salone del Libro di Torino 2025

Sarà presentato in anteprima nazionale oggi, venerdì 16 maggio 2025 alle ore 18:30, al Salone Internazionale del Libro di Torino, il nuovo romanzo di Antonino Genovese dal titolo Il Silenzio dell’acqua, edito da Fratelli Frilli Editore. L’evento si terrà presso lo Spazio Istituzionale della Regione Siciliana (Padiglione Oval).

Un’occasione di grande rilievo per lo scrittore siciliano, il medico anestesista, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, che torna al Salone del Libro con una storia intensa, toccante e profondamente attuale. Il Silenzio dell’acqua è un romanzo che affronta con delicatezza e forza narrativa il tema della violenza di genere, dando voce a chi vive nel silenzio, nell’ombra, nella solitudine.

A dialogare con l’autore sarà Carlo Frilli, editore genovese e fondatore della Fratelli Frilli Editore, che ha già pubblicato con Genovese i romanzi Scirocco e Zagara e Delitti e Maestrale. Entrambi uniti dalla volontà di utilizzare la letteratura come strumento di denuncia sociale, portano avanti un progetto editoriale che racconta una Sicilia forte, resiliente, ma anche segnata da profonde ferite.

“Parlare di violenza di genere è un atto d’amore verso l’umanità che vogliamo costruire”, afferma Nino Genovese -“Significa rompere il silenzio che circonda tante donne, ragazze — ma anche uomini e persone non binarie — che ogni giorno vivono situazioni di abuso, sopraffazione, controllo. Questo libro non è un’inchiesta: è un’opera letteraria, uno strumento di consapevolezza, un grido di denuncia, ma anche un invito alla speranza e al cambiamento. Accostarvi a questa storia con cuore aperto, mente vigile e volontà di ascolto. Perché parlare di violenza di genere non è solo un dovere civile, ma un atto d’amore verso l’umanità che vogliamo costruire. Questo libro è nato per dare voce a chi non ne ha, per denunciare e al tempo stesso raccontare una Sicilia che non si arrende, anche quando tutto sembra perduto.“