SIRU: definito l’Ufficio Comune

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in qualità di capofila del SIRU (Sistema Integrato di Riqualificazione Urbana), si avvale di una struttura tecnico-amministrativa complessa ed efficiente, pensata per affrontare le sfide dello sviluppo urbano in maniera integrata e sostenibile. A coordinare l’Ufficio Comune è il Dott. Ing. Alessandro Sapienza, responsabile di una rete articolata che coinvolge diverse professionalità specializzate.

Un’organizzazione capillare e trasparente che punta alla sinergia tra competenze diverse e all’ottimizzazione dei processi.

Tre macro-aree operative

La struttura si articola in tre aree principali, ciascuna affidata a figure professionali di alto profilo:

Area Amministrativa e Affari Generali , diretta dalla Dott.ssa Antonella Truglio , si occupa di affari generali, comunicazione istituzionale e verifica delle attività. Include figure come il Dott. Filippo Santoro , la Dott.ssa Nunziata Fiorello , la Sig.ra Maria Rosaria Calabrese , la Sig.ra Patrizia Alesci e il Dott. Giuseppe Cambria .

Area Tecnica – Programmazione e Realizzazione , coordinata dal Dott. Domenico Lombardo , include uffici strategici fondamentali: Elaborazione delle Strategie , con il Dott. Ing. Antonino Conti Nibali . Selezione degli Interventi , che coinvolge un nutrito gruppo di professionisti, tra cui ingegneri, architetti e geometri. Tra i componenti: Ing. Massimiliano Mobilia , Ing. Filippo Munafò , Ing. Iolanda Mandanici , Ing. Pietro Varacalli , Ing. Giuseppe Virecci Fani , Ing. Sebastiano Fugazzotto , Arch. Mario Sidoti Migliore , Arch. Francesco Pintaudi , Geom. Salvatore Ferrara , Geom. Mario S. Lipari , e altri.

Area Monitoraggio e Audit , affidata al Dott. Ing. Tindaro P. Scaffidi , comprende: L’ Ufficio Monitoraggio Attuazione Strategie , con il Dott. Ing. Giuseppe Mazza e la Sig.ra Maria Antonia Artale . L’ Ufficio Analisi di Impatto Ambientale , guidato dall’ Arch. Gaetano Brunetta .



Un modello di governance per lo sviluppo locale

La struttura dell’Ufficio Comune del SIRU, con Barcellona PG capofila, si configura come un modello di governance pubblico efficiente e replicabile, capace di integrare competenze diverse per gestire in modo strategico le politiche urbane e i progetti di rigenerazione. Con una visione orientata alla sostenibilità, alla partecipazione e all’innovazione, il SIRU si propone come strumento concreto per valorizzare il territorio, migliorare la qualità della vita dei cittadini e affrontare con metodo le trasformazioni urbane future.