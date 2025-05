Nasce la Fondazione Guglielmo Iannelli: sostegno allo studio e valorizzazione del territorio

È ufficialmente nata la Fondazione Guglielmo Iannelli, voluta dagli eredi Filippo Iannelli, Dario Iannelli e Adele Genovese, per onorare la memoria del dott. Guglielmo Iannelli, medico radiologo originario del Comune Castroreale – Terme, figura di grande spessore umano e professionale.

Nato l’8 febbraio 1952, il dott. Iannelli ha compiuto il suo percorso formativo con eccellenza, diplomandosi al Liceo Classico Valli – dove fu premiato come studente più meritevole – e laureandosi successivamente in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, con specializzazione in Radiologia.

Rientrato in Sicilia per assistere il padre malato, nel 1981 fondò lo Studio di Radiologia Iannelli, oggi punto di riferimento sanitario per il territorio e simbolo di impegno e dedizione.

Anche durante la malattia, il dott. Iannelli ha rappresentato un esempio di forza e amore per il lavoro, la ricerca e la famiglia. La sua figura continua a ispirare chi lo ha conosciuto e stimato.

Gli obiettivi della Fondazione Guglielmo Iannelli

La fondazione si propone di:

Sostenere studenti meritevoli che, pur avendo grandi potenzialità, si trovano in difficoltà economiche;

Promuovere progetti benefici e culturali legati al mondo dello studio e della medicina ;

Valorizzare il territorio con iniziative che coniughino crescita personale e sociale.

Il progetto nasce con l’intento di “fare del bene”, nel segno di chi ha dedicato la vita al prossimo, con passione e discrezione.