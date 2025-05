Messina, coppia di turisti cileni ruba anello da oltre 1000 euro: recuperato dalla Polizia

Durante un servizio di controllo del territorio a Messina, gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato un anello di valore rubato da due turisti crocieristi cileni in una gioielleria del centro cittadino. Il furto è avvenuto domenica scorsa e ha coinvolto un uomo e una donna di 87 e 77 anni, saliti a bordo della nave da crociera Celebrity Constellation dopo aver sottratto il prezioso gioiello.

Furto in gioielleria: il colpo e l’identificazione

La coppia, approfittando della momentanea distrazione della titolare dell’esercizio commerciale, si è impossessata di un anello dal valore superiore ai 1000 euro, che poco prima aveva chiesto di provare. La scoperta del furto è avvenuta solo nel pomeriggio, quando la negoziante si è accorta dell’ammanco.

Grazie alle indagini condotte con tempestività dagli agenti delle Volanti della Questura di Messina e dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima, è stato possibile ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili, nel frattempo già partiti verso Napoli a bordo della crociera.

L’intervento a Napoli e il recupero del gioiello

È scattato così l’allerta all’Ufficio di Frontiera di Napoli, dove è stato attivato un dispositivo che ha portato, al momento dello sbarco, al rinvenimento dell’anello tra gli effetti personali della coppia cilena.

I due turisti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, si ricorda che i soggetti coinvolti sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.