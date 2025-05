Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Filippo del Mela in visita al Parlamento Europeo: gemellaggio con Schiltigheim e impegni concreti per i giovani

Il sindaco Gianni Pino annuncia un capitolo di spesa per il CCdR e la realizzazione della “Casa dei giovani”. La sindaca dei ragazzi Nancy Cirino: “Esperienza unica che ci ha avvicinati all’Europa”

Un viaggio istituzionale e formativo, carico di significato civico ed educativo: il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Filippo del Mela ha visitato il Parlamento Europeo di Strasburgo, nell’ambito del progetto di gemellaggio con la città francese di Schiltigheim, dove nel 1979 nacque il primo CCdR in Europa.

Accompagnati dal sindaco Gianni Pino e da una delegazione dell’Associazione Consigli Comunali dei Ragazzi ETS, i giovani consiglieri siciliani hanno vissuto un’esperienza immersiva tra istituzioni, cultura e scambio internazionale. A Strasburgo hanno avuto modo di incontrare l’europarlamentare ed ex sindaca Fabienne Keller e di essere accolti presso l’Istituto Italiano di Cultura, diretto dal messinese Giovanni Grussu.

Il momento più intenso è stato il gemellaggio con i coetanei di Schiltigheim, alla Maison du jeune citoyen, alla presenza della sindaca Danielle Dambach. I ragazzi hanno lavorato insieme alla realizzazione di tele simboliche ispirate ai valori di pace, libertà, unione e democrazia, che si sono poi scambiati come segno di amicizia tra le due comunità giovanili.

Un’esperienza che apre nuove prospettive per i giovani

“Un’esperienza che lascia il segno, non solo nei ragazzi, ma anche in noi adulti”, ha dichiarato con entusiasmo il sindaco Gianni Pino, che ha colto l’occasione per annunciare due impegni concreti:

l’istituzione nel bilancio comunale di un capitolo di spesa dedicato al CCdR, e la realizzazione della “Casa dei Giovani”, uno spazio autogestito per la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità.

“Abbiamo molto da imparare dalla realtà francese – ha aggiunto – dove l’autogestione giovanile è già strutturata e funzionale. Il confronto ha rafforzato in noi la volontà di investire nella formazione civica dei nostri ragazzi”.

A rappresentare San Filippo del Mela erano presenti la sindaca dei ragazzi Nancy Cirino e i consiglieri Benedetta Colosi, Serena Deodato e Giovanni Cuzzupè.

“È stata un’esperienza unica e indimenticabile – ha detto Nancy Cirino – che ci ha fatto sentire più vicini all’Europa. Abbiamo superato le barriere linguistiche con la forza dei valori comuni. Torniamo a casa con nuove amicizie e una visione più ampia del nostro ruolo”.

Un ringraziamento a chi rende possibile la cittadinanza attiva dei giovani

Il vicesindaco Valentino Colosi, con delega al Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha voluto ringraziare in particolare il prof. Giuseppe Adernò e il direttivo dell’associazione nazionale CCdR, per l’impegno costante nel promuovere la partecipazione civica giovanile a livello locale ed europeo.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche numerosi rappresentanti della città di Schiltigheim e dell’Anacej (Associazione nazionale dei Consigli dei Ragazzi in Francia), che hanno contribuito al successo dello scambio.