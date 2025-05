Giochi matematici alla Bocconi, la barcellonese Irene Scilipoti dell’IC Bastiano Genovese si classifica al 14esimo posto nella categoria C1

Ottimo risultato per la barcellonese Irene Scilipoti alla finale nazionale dei Giochi matematici 2025, che si sono svolti alla Bocconi di Milano. La ragazza, alunna della II E dell’I.C. “Bastiano Genovese”, si è classificata quattordicesima su 1.400 partecipanti per la categoria C1 (alunni della prima e seconda classe della Scuola secondaria di primo grado), rientrando brillantemente tra gli ottanta ragazzi che hanno ottenuto un premio da parte dell’Università che organizza il concorso.

I Campionati nazionali dei Giochi matematici, giunti alla trentaduesima edizione, sono competizioni matematiche per affrontare le quali non è necessaria la conoscenza di alcun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorrono invece la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondirne alcuni aspetti per chi già guarda con interesse ai suoi contenuti e di scoprirla sotto una luce nuova per chi finora non aveva trovato le giuste motivazioni.