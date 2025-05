“Cena al Buio”: il Leo Club di Barcellona PG organizza un’esperienza multisensoriale e solidale a Terme Vigliatore

Venerdì 16 maggio 2025, al ristorante “Le Comiche”, torna l’appuntamento con la Cena al Buio: riflessione, empatia e raccolta fondi per i cani guida Lions

Il Leo Club di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia la sesta edizione della coinvolgente e intensa “Cena al Buio”, che si terrà venerdì 16 maggio 2025 alle ore 20:30 presso il ristorante pizzeria “Le Comiche” di Terme Vigliatore (ME).

L’evento, diventato un riferimento nel panorama delle iniziative benefiche locali, unisce convivialità, sensibilizzazione e solidarietà. Al centro della serata, un’esperienza profonda: cenare completamente al buio, guidati in un viaggio sensoriale che stimola olfatto, gusto, tatto e udito, invitando i partecipanti a mettersi nei panni di chi vive quotidianamente senza la vista.

Empatia e consapevolezza attraverso i sensi

Privati della luce, i commensali saranno accompagnati da volontari formati, in un percorso che non è solo gastronomico, ma anche umano e simbolico. L’iniziativa punta a far “vedere con il cuore”, superando i pregiudizi visivi e riscoprendo la ricchezza della percezione non visiva.

Il menù a sorpresa aggiungerà un tocco emozionale, in un crescendo di sapori e profumi pensati per accendere i sensi e le emozioni.

Un gesto di solidarietà concreta: il Service “Cane Guida”

L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al Service “Cane Guida”, promosso dai Leo italiani a sostegno del Centro Cani Guida Lions di Limbiate (MB). Il centro è tra i più importanti in Europa e si occupa dell’addestramento e dell’affidamento gratuito di cani guida a persone non vedenti, migliorando la loro autonomia e qualità della vita.

Un invito aperto alla comunità

Il Leo Club di Barcellona PG rivolge l’invito a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e ai media locali: partecipare alla Cena al Buio 2025 significa vivere un’esperienza unica, ma soprattutto sostenere una causa di grande valore umano e sociale.