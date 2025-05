Sicilia Mater, Maggio dei Libri 2025: tutti gli appuntamenti

Sicilia Mater, Maggio dei Libri 2025 è un format culturale curato da Giusy La Spada e Salvo Presti, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura e il Maggio dei Libri “Intelleg (g)o”. Dal 16 maggio all’8 giugno sono previsti una serie di appuntamenti in alcune delle province di Messina: