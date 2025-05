Un’alunna dell’I.C. “D’Alcontres” racconta la sua esperienza in visita a Reggio Calabria

“Il 7 Maggio 2025 io e i miei compagni di classe , insieme ad altre classi prime dell’Istituto D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto, che io frequento, siamo partiti di buon mattino verso la città di Messina e, dopo aver attraversato lo Stretto con il traghetto, ci siamo diretti presso la città di Reggio Calabria . Arrivati nella città reggina, abbiamo iniziato la nostra visita didattica per conoscere le vestigia di un passato artistico risalente alla civiltà greca . L’obiettivo era quello di scoprire ed ammirare i Bronzi di Riace, due statue di bronzo, che rappresentano uno degli esempi più famosi dell’arte greca del Mediterraneo. Io sono rimasta ammirata, soprattutto, dalla perfezione delle forme che gli scultori hanno dato alle due opere, scolpendole con tanta maestria.

I bronzi di Riace, come la guida ci ha spiegato, sono stati scoperti nei fondali del Mar Ionio dal fotografo subacqueo Stefano Mariottini, che il 16 agosto 1972 fece un’ immersione. Accadde, infatti, che nell’osservare i fondali, a circa 8 metri di profondità, notò un braccio che emergeva. Per questo motivo furono allertate le autorità competenti che si misero al lavoro per recuperare quelle che poi si rivelarono essere due statue di bronzo.

Abbiamo appreso che probabilmente finirono in mare in seguito ad un naufragio della nave che le portava in Italia. Così, una volta ritrovate, furono mandate a Firenze, famosa culla del Rinascimento, per un restauro che durò 5 anni, precisamente dal 1975 al 1980.

Abbiamo imparato che le due statue rappresentano dei guerrieri, esse sono stati scolpite dallo stesso maestro e realizzate intorno al V secolo a.C.

Il materiale usato per la loro scultura è il bronzo con dettagli in argento, rame e calcite. La prima statua è alta 1,98 m. e rappresenta un uomo giovane e forte, completamente nudo. Colpisce soprattutto la muscolatura che è vigorosa e modellata in modo corretto anatomicamente.

La seconda statua è più bassa della prima di qualche centimetro, entrambe le sculture presentano una posizione del corpo leggermente ruotata. La differenza tra i due reperti sta nel modellato della testa: infatti la calotta cranica di una è liscia come se fosse coperta da un copricapo, nell’altra i capelli sono lunghi e ricci.

Queste due opere, in verità, mi hanno colpita molto per la bellezza, la forza e il senso della classicità che esprimono. Nell’ osservarli tutti restano abbagliati dal loro fascino e dal loro mistero, anche per questo sono stati recentemente candidati a diventare Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Appagata di aver acquisito conoscenze del tutto nuove, ci siamo recati al centro della città dove io e i mei compagni abbiamo trascorso un pomeriggio in piacevole compagnia, ci siamo divertiti davvero molto. Infine siamo partiti con l’autobus per ritornare a casa, contenti di questa giornata trascorsa insieme. Spero di ripetere al più presto piacevoli esperienze come questa.”