Sicurezza urbana e tutela delle fasce deboli: adottati sei Fogli di Via Obbligatori e cinque Avvisi Orali

Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato sei Fogli di Via Obbligatori e cinque avvisi orali, al fine di prevenire disordini e impedimenti all’ordine e sicurezza pubblica, nonchè arginare fenomeni allarmanti come il purtroppo crescente numero di truffe ai danni di anziani.

Provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio

La pericolosa condotta che accomuna l’origine dei Fogli di Via Obbligatori emessi negli ultimi giorni vede protagonisti soggetti deboli presi di mira con l’ormai diffuso raggiro del finto incidente stradale, a cui segue la richiesta di ingenti somme di denaro da parte di chi si attribuisce inverosimilmente la qualifica di avvocato o di appartenente alle Forze dell’Ordine.

Tre dei quattro fogli di via obbligatori sono stati irrogati, su proposta del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G., nei confronti di tre soggetti campani, legati da vincoli familiari, di recente responsabili nel territorio di Castroreale di una tentata truffa nei confronti di due coniugi anziani. Uno di loro, presentandosi come avvocato, è riuscito a estorcere alla coppia una somma di denaro pari a 500 euro, utile ad evitare l’arresto della figlia, ma grazie all’aiuto di familiari presenti nelle vicinanze, i coniugi sono riusciti a riappropriarsi della somma sottratta con l’inganno. Ai soggetti è stato fatto Divieto di Ritorno nel comune di Castroreale per due anni.

Ulteriore Foglio di Via Obbligatorio è stato adottato nei confronti di un soggetto catanese con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, arrestato il 30 aprile scorso dalla Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata di Militello, in quanto responsabile di truffa aggravata nei confronti di un’anziana, alla quale si è presentato come Colonnello dei Carabinieri comunicandole l’arresto della figlia in seguito a sinistro stradale e persuadendola a consegnargli la somma di cinquemila euro. All’uomo è stato imposto Divieto di Ritorno nel comune di Sant’Agata di Militello per tre anni.

Analogo provvedimento è stato preso per due soggetti che, il 7 maggio scorso, fingendosi Carabinieri, hanno fatto credere ad un’anziana donna di dover pagare una cauzione per il rilascio dei familiari trattenuti in caserma a seguito di incidente stradale. I due sono stati arrestati in flagranza di reato dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Patti e uno dei due ha addirittura tentato la fuga. Quanto sottratto (quasi duemila euro e gioielli in oro) è stato recuperato e nei confronti dei due truffatori è stato emesso Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno.

Provvedimenti di Avviso Orale

Sono cinque i Provvedimenti di Avviso Orale emessi dal Questore di Messina: il primo nei confronti di soggetto gravato da numerosi precedenti e destinatario, lo scorso novembre, emessa dal Gip del Tribunale di Messina nell’ambito di operazione antidroga della locale Squadra Mobile nei confronti di 23 persone; il secondo, su proposta del Commissariato di P.S. di S. Agata di Militello, nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso per la società; il terzo, nei confronti di un soggetto deferito per il reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro; il quarto, nei confronti di un soggetto con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di abusivismo edilizio e infine nei confronti di un soggetto gravato da condanna per rapina, precedenti per maltrattamenti verso familiari o conviventi, oltraggio, violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e truffa.