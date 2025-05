Lions Siciliani: Diego Taviano è Governatore per l’anno sociale 2025-2026

È Diego Taviano il Governatore eletto del Distretto Lions 108Yb Sicilia durante il XXIX Congresso Distrettuale svoltosi a Pollina nelle giornate dal 9 all’11 maggio. A luglio succederà a Mario Palmisciano alla guida di oltre quattromila Lions siciliani per l’anno sociale 2025-2026. Insieme a Taviano, nella giornata del 10 maggio, sono stati eletti il Primo Vicegovernatore Giuseppe Walter Buscema e il Secondo Vicegovernatore Antonio Bellia.

Eletti anche i componenti del Centro studi “E. Grasso” : il Past Governatore (PDG) Franco Cirillo, Francesco Bizzini, Angelo Fici, Guido Graffeo, Francesco Mongelli, Francesco Pira.

Chi è Diego Taviano

Nato a Sant’Angelo di Brolo, è socio del Club Capo d’Orlando e tra i tanti incarichi lionistici, è stato segretario distrettuale e coordinatore delle circoscrizioni. Già sindaco del suo paese d’origine, ha lavorato per amministrazioni pubbliche e per il consorzio autostrade di Messina e Patti. Presentato il team che lo affiancherà: segretario Yuri Paratore, tesoriere Luciano Calunniato e cerimoniere Walter Mavica.

Il Congresso

L’appuntamento congressuale di centinaia di Lions provenienti dai 121 Club dell’isola, accolti al debutto dei lavori dal Sindaco Pietro Musotto e dal Presidente del Club di Cefalù Ciro Cardinale, ha sancito e condiviso la fitta serie di iniziative Lions per la collettività, tra le quali: istituzione del “Campo Lions Sicilia Giovani Disabili” in nome di un’inclusione ultradecennale già testimoniata dal ‘Campo Concettina’ di Linguaglossa e dal laboratorio di arti musive ‘C. Fulci’ di Barcellona Pozzo di Gotto; consegna della cucina didattica mobile per la formazione di soggetti autistici grazie a contributi di soci e della fondazione Lions LCIF; candidatura al prossimo congresso nazionale del tema di studio su longevità e del service su violenza di genere, presentazione delle attività dei “cuccioli” (fino ai 12 anni) e dei giovani ambasciatori di pace partecipanti ai “Campi e scambi giovanili”, il coinvolgimento dei LEO (fino ai 30 anni).

Protagonisti ancora i giovani premiati per i concorsi Kairós (inclusione) e “Un messaggio al futuro per l’ambiente”. Due i protocolli d’intesa: uno firmato con la FIDAPA per donazione di capelli a pazienti con malattie oncologiche, l’altro siglato al Vinitaly di Verona con UIV e WIM per la sicurezza stradale.

L’ingresso di oltre ottanta nuovi soci conferma il primato di crescita associativa a livello nazionale ed europeo. Vitalità e impatto significativo nel territorio sono testimoniati dall’impegno di servizio dei Lions per salute, ambiente, giovani, fame ,fragili, lotta al cancro. Si ricordi, ad esempio, il supporto dei Lions alla colletta alimentare con 69.364 kg di alimenti raccolti o il recente Lions Day con oltre seimila ore di servizio e 4.100 screening gratuiti in decine di piazze dell’isola, terminato a Lampedusa.

Significativi i riconoscimenti internazionali consegnati dal PID e candidato italiano alla carica di Terzo Vicepresidente internazionale Domenico Messina e dal Governatore Palmisciano ai soci distintisi, quali il Presidente de Distretto Leo Domenico Levita, il PDG Ingrassia, i PCC Salvatore Giacona e Mariella Sciammetta. Presenti, tra gli altri, l’Immediato PDG Daniela Macaluso e i PDG Maurizio Gibilaro, Franco Cirillo, Angelo Collura, Vincenzo Leone, Vincenzo Spata, Franco Freni Terranova, Antonio Pogliese, Giuseppe Scamporrino.