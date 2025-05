Lions Club Castroreale: una domenica di Sport e Solidarietà

Domenica 11 Maggio, nel magnifico e suggestivo circuito di Castroreale, si è svolto il 1° Trofeo “BICI IN COMUNE” gara ACSI, organizzata da Lions Club Castroreale e Team Cicling “AF Arredamenti”, con il patrocinio del comune di Castroreale (ME), tappa del campionato provinciale Messina per Amatori – Master e II Serie. Evento riuscito alla perfezione, grazie anche al contributo di tutte le parti in causa ed al sostegno degli sponsor che credono fermamente nello sport.

L’associazione ringrazia sentitamente gli sponsor dell’evento Lopes Elettrodomestici e Celertrasporti e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto per il supporto medico ed emergenziale. Porge inoltre i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Castroreale, nella persona del Sindaco Giuseppe Mandanici, sempre presente nel supportare le attività del Club e Antonino Ficarra, dal quale ha ricevuto una targa in ricordo dell’evento.

Lions Club Castroreale da appuntamento al prossimo evento, la serata di beneficenza organizzata al Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, che si svolgerà sabato 17 maggio con i “Comici in Palazzo”. Una serata di puro divertimento e, come sempre, tanta solidarietà. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro oppure è possibile contattare la pagina https://www.facebook.com/lionsclubcastroreale.