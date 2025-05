La NextCasa Barcellona Basket 4.0 termina il primo turno di play-out con una sconfitta

Il terzo e ultimo set della serie premia il Basket Corato, che fa valere la legge del fattore campo e raggiunge la salvezza e la permanenza in Serie B Interregionale nella prossima stagione sportiva.

Barcellona si presentava all’incontro senza gli infortunati Epifani e Indelicato. La prima parte di gara è assolutamente equilibrata, con alcuni ottimi canestri da ambo le parti. Nel finale di prima frazione Corato allunga e mantiene il vantaggio fino all’intervallo lungo(30-20). Nel secondo tempo Barcellona cerca di risalire, spinta dai canestri di Adeola e Lopukhov, riducendo lo svantaggio fino al -5 a cinque minuti dalla fine. Il finale di gara premia i padroni di casa, che con le triple di Basile e Manisi chiudono il match sul punteggio di 65-52.

La squadra adesso sarà impegnata nel secondo e ultimo turno play-out, nel quale affronterà la Pallacanestro Antoniana in una serie al meglio delle tre gare e con fattore campo a favore dei campani in virtù della migliore posizione in classifica al termine della seconda fase.

Risultati

Basket Corato vs NextCasa Barcellona 65-52

Parziali: 17-9, 30-20, 45-31, 65-52.

Corato: Zustovich, Cabodevilla 9, Basile 13, Corral 13, Lomello 2, Bavaro ne, Mariani 10, Petrovic 4, Diaz ne, Nonkovic 4, Capasso ne, Manisi 10. All. Gattone

Barcellona: Banin 3, Tyrtyshnik, Lopukhov 11, Zacchigna 7, Indelicato ne, Epifani ne, Frizzarin 13, Scortica, Marangon 3, Adeola 15, Stankovic ne, Vita Dilu. All. Costantino